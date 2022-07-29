الامارات | «إدالبار» المرشح الأول لنيل كأس الوثبة في «مونت دو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إدالبار» المرشح الأول لنيل كأس الوثبة في «مونت دو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركياي «قوائم»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته (20 ألف يورو)، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

ويجتمع للسباق نخبة من الخيول، أبرزها «إدالبار» لاكيوري جوليس اواكي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس ايملين ريفولت، الذي حقق الفوز بثلاثة سباقات للفئة الثالثة وبسباق قوائم، ومبتدئة.

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