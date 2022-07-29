ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فيوتشر.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا صعبا على فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك الوحيد محمود حمدي الونش في الدقيقة 74، من ضربة رأسية.

بذلك واصل الزمالك تصدره لترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 63 نقطة، فيما يحل فريق بيراميدز في المركز الثاني بالترتيب برصيد 59 نقطة، أما الأهلي فيحل في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

ويذكر أن الأهلي قد فاز على مصر المقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف، سجله أليو ديانج في الدقيقة 23، أما بيراميدز فحقق الانتصار أيضًا على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 71، في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس:

المركز الأول: الزمالك برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثاني: بيراميدز برصيد 59 نقطة من 27 مباراة

المركز الثالث: الأهلي برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

المركز الرابع: فيوتشر برصيد 42 نقطة من 27 مباراة.

المركز الخامس: طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

المركز السادس: سموحة برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

المركز السابع: البنك الأهلي برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثامن: فاركو برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

المركز التاسع: سيراميكا كليوباترا برصيد 33 نقطة من 27 مباراة.

المركز العاشر: الاتحاد برصيد 33 نقطة من 27 مباراة.

المركز الحادي عشر: المصري برصيد 31 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثاني عشر: إنبي برصيد 30 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثالث عشر: الإسماعيلي برصيد 29 نقطة من 26 مباراة.

المركز الرابع عشر: غزل المحلة برصيد 27 نقطة من 27 مباراة..

المركز الخامس عشر: الجونة برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

المركز السادس عشر: المقاولون العرب برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

المركز السابع عشر: إيسترن كومباني برصيد 24 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثامن عشر: مصر المقاصة برصيد 15 نقطة من 27 مباراة.

قائمة الهدافين:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 13 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري) - مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 12 هدفًا.

3- جون إيبوكا، مصطفى شلبي (إنبي) - المركز الثالث - 10 أهداف.

4-شادي حسين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد رفعت (فيوتشر) برصيد 9 اهداف.

5-أشرف بن شرقي (الزمالك)- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي) - محمد هلال (البنك الأهلي)، المركز الخامس -8 أهداف.

6- محمد شريف (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، أحمد عاطف (فيوتشر) - المركز السادس- 7 أهداف.