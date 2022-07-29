’’الونش‘‘ يهدم فيوتشر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزا صعبا على فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك الوحيد محمود حمدي الونش في الدقيقة 74، من ضربة رأسية.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدرا بهم جدول ترتيب الدوري، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع.

بدأ فيوتشر مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان

خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.

وفي الهجوم: أحمد عاطف

بينما بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

‏‎حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.