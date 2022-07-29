شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الخميس 28 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 28 / 7 / 2022 ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع فاركو وأستضاف فريق الجونة نظيره الاسماعيلى في الختام، وواجه فيوتشر فريق الزمالك.

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدرا ترتيب جدول الدوري، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

الإسماعيلي يكتسح الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش يعود للانتصارات بالفوز على فاركو بهدف عمرو السيسى .. فيديو