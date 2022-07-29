شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: العدل سبب نجاح فيريرا مع الزمالك.. والأهلي لم يخرج من المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح نجم الكرة المصرية الأسبق والمدير الفني لفريق السكة الحديد، أنه من أهم عوامل النجاح في فريق كرة القدم بنادي الزمالك مؤخرًا، إرثاء مبدء العدل بين اللاعبين في الفريق.

وتابع صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،فريق كرة القدم بنادي الزمالك بها "عدل" بين اللاعبين، ووفقًا لولايته الأولى مع الزمالك بان الذي يحزن من اللاعبين سيرحل عن الفريق، اليوم شباب الزمالك أصبحوا "شوكة" في ظهر النجوم، وقادرين على المشاركة أساسيًا على حساب أسماء كبيرة في الزمالك.

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق،العدل سبب نجاح فيريرا وقوة الزمالك، مرتضى وأمير وفيريرا وشيكابالا واللاعبين، هذا الرباعي وراء النجاح الذي يحققه فريق كرة القدم، يُحسب لهم السماح لفيريرا بالانفراد بالتصرف في الفريق، وهذا يظهر على وجه المدرب البرتغالي في المباريات الأخيرة.

وأكمل صلاح، يُحسب لفريق الزمالك استعادته للثقة والحفاظ على هدوئه حتى في الامتار الأخيرة بالدوري، وهو ما يفتقده الأهلي في المباريات الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق، المنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز والزمالك ستستمر للأمتار الأخيرة في الدوري، ولم تحسم بعد، والأهلي لم يبعد عن المنافسة كما يتصور البعض، لكن الزمالك في حالة الفوز على بيراميدز سيكون قريب جدًا من التتويج بالدوري، وسيبتعد السماوي عن المنافسة.

وأتم محمد صلاح، نادي السكة الحديد يحاول تكوين فريق قوي والإدارة ترغب في بناء جيل قوي.