شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الفوز على الجونة هدية للجماهير.. والخسارة أمام بيراميدز "لن تتكرر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي على فوز فريقه أمام الجونة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال حمزة الجمل في تصريحات تليفزيونية: "عايز أبارك للإسماعيلية كلها، الفوز ده للإسماعيلية، والفوز كان مهم جدا، خرجنا من خسارة مفاجئة بعد لقاء بيراميدز، وبنلاعب الجونة فريق مُحترم ومعاه جهاز فني مُحترم، وخصم مش سهل، لذلك الماتش كان في توقيت صعب، وكان من المهم الفوز به".

أضاف: "قدرنا ندرس لاعبي الجونة، والتغييرات كانت مؤثرة لصالحنا في لقاء اليوم، وأغلقنا مفاتيح لعب الجونة وخلقنا لأنفسنا فرصا مميزة ساهمت في تحقيق الفوز".

وختم: "كان هناك تحركات مفاجئة لأحمد مصطفى والشامي داخل منطقة جزاء الجونة، وكان هناك تنظيما هجوميا ودفاعيا، والخسارة من بيراميدز كانت مفاجأة وتلك الخسارة لن تتكرر مرة أخرى، والأمر كان صعبا علي حتى هذه اللحظة ولكننا كنا قادرين على التعامل مع اللاعبين بشكل نفسي مميز حتى حققوا الفوز على الجونة".