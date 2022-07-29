شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: فوز الزمالك أمام فيوتشر مستحق والقادم أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوسفالو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تحقيق النقاط الثلاث نتيجة عادلة وفوز مستحق بعد تقديم مباراة كبيرة والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال جوسفالدو فيريرا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نتيجة عادلة والفوز مستحق قدمنا مباراة كبيرة، وفيوتشر لم يظهر إلا بعد الهدف الأول لنا، استعددنا جيدا للمباراة، والقادم أصعب بالنسبة لنا، كل ٣ أيام مباراة، من الممكن أن نرى الفرق الافضل لن تفوز بسبب الإرهاق".

أضاف فيريرا: "إمام عاشور من أفضل اللاعبين في مصر الذين يسددون على المرمى، حاولنا أن نجعله بديلا ابن شرقي، لكن ليس بنفس المهام، لا نملك لاعبين مثل بن شرقي في الوقت الخالي، لكننا نحاول لسد هذه الثغرة، لعبنا بطرق لعب مختلفة خلال المباراة، ويحب علينا أن إنهاء كلمة بديل بن شرقي، نحاول استغلال جميع اللاعبين في كل المراكز داخل الملعب، خاصة في مباراة مثل اليوم حيث كان فيوتشر يلعب بطريقة دفاعية، يتبقى ٧ مباريات فقط على النهاية وهي الاصعب في موسمنا".

أوضح مدرب الزمالك: "التحيكم المصري تحكيم كفء، والمشكلة لهم أنهم يشتغلون تحت ضغط كبير، وهذا رأيي من ٧ سنين، يجب توفير الحماية لهم".

وتابع فيريرا: "مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة لنا، وكذلك لبيراميدز لكننا ننتظر الأهلي إنهاء مبارياته لأن المباريات حاليا غير متساوية بين الاندية، ومن الصعب أن أتوقع تتويج الزمالك بالدوري إذا فاز بالمباراة".

وأشار فيريرا: "في الشوط الأول كنا متعادلين سلبيا، كان يتحتم علينا إيجاد حلولا في الشوط الثاني، بتغيير طريقة اللعب، وإذا لم نفعل ذلك كان الجميع سينتقدنا".

وأوضح: "التغيير الذي يقوم به المدرب مثل البطيخة، أما تصيب أو تخطئ، لكن يجب على المدرب إجراء التبديلات، لصناعة الفارق داخل المباراة، تغيير سيد نيمار جاء بسبب تغيير طريقة اللعب، والجماهير تناديه كأنه (نيمار دا سيلفا)، هو لاعب شاب ويتطور بشكل كبير ، لكن عليه التحكم في انفعالاته داخل الملعب".

ونجح الفريق الأول بنادي الزمالك في مواصلة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة بعد الفوز على فيوتشر في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السلام، بختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز