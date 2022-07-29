شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي عن بيان الشركة المتحدة: أدارت قناتي الأهلي والزمالك بمنتهى التضحية والانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي مدحت شلبي، على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد قرارها برد قناتي الأهلي والزمالك إلى كل ناد، وقال مدحت شلبي عبر برنامج "مساء أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: من يدير أي قناة يجب أن يكون على مستوى كبير جداً من الاحترافية والأخلاقية، وكانت هناك رغبة لوضع أطر أخلاقية لإدارة قنوات الأندية حتى لا نتحول إلى غوغائية، ولكن تحت رغبة الأهلي في بعض الأمور التي تخص قناته جاء بيان الشركة المتحدة المحترمة التي كانت تدير بمنتهى الاحترافية قناتي الأهلي والزمالك، وبمنتهى التضحية المادية والانضباط الأخلاقي.

أضاف: قنوات الأندية في العالم كله قُننت وأسست كمجلات رياضية لهذه الأندية، وأتابع بشكل كبير قناة ليفربول ويوفنتوس وتشيلسي وأشاهد لأتعلم، هذه القنوات تعرض أنشطة النادي كلها والتدريبات الخاصة بجميع الفرق، وأحاديث المدربين واللاعبين، والحقيقة هذه القنوات لم أرى أبداً أي تلاسن بين قناة وأخرى في البلد الواحدة، لأنهم يفهمون جيداً رسالة القناة.

واصل الجنرال: بالتالي خروج أي قناة من القنوات تنتمي إلى نادي عن الأطر والروح الرياضية هو خروج مدمر وفي منتهى الخطورة لأن هذا يزكي الفتنة، بلدنا آمنة ومستقرة وتتقدم وان شاء الله هتبقى قد الدنيا، لا ننتظر قنوات تزكي الفتنة.

أكمل: التلفزيون المصري كان محتكراً للدوري بعد ذلك ظهرت القنوات، وكلفني سمير زاهر بالتواصل لإذاعة الدوري على التلفزيون والقنوات العامة، واليوم أون تايم سبورت حصلت على الحقوق ثم بدأت تؤسس شركات لمساعدة باقي القنوات لتكون قوية ودعمها باستوديوهات وكاميرات ومقدمين برامج، ولا يستطيع أن يدير مثل هذه الأمور إلا كيانات قوية إدارياً ومادياً.