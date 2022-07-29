شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الخميس 28 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28 يوليو العديد من الأخبار الرياضية منها ، بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك ، و الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف دون رد.

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

طلائع الجيش يعود للانتصارات بالفوز على فاركو بهدف عمرو السيسى .. فيديو

عاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر وديا في نوفمبر بأبوظبي

تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرض لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة ،بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

الإسماعيلي يكتسح الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الاجتماعات مستمرة.. اتحاد الكرة يلتقى أندية شمال الصعيد

استكمالا لخريطة الاجتماعات التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع جميع أندية الجمعية العمومية ، عقد جمال علام رئيس الإتحاد ونائبه خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا و إيهاب الكومى ودينا الرفاعي أعضاء المجلس، اجتماعا اليوم مع رؤساء وممثلي أندية شمال الصعيد بمقر نادى لافيينا ببنى سويف .

بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

إسلام الشاطر معلقا على قرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك : أرحب بالقرار

علق إسلام الشاطر نجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق على قرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك إلى الناديين بشكل كامل قائلا " أرحب بالقرار وكل الدعم والتقدير للنادي الاهلي وجماهيره " .

الأهلي يشكر الشركة المتحدة: كل التقدير لتعاوننا الدائم مع الشركة ودورها الوطني

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طالع البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت من خلاله إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشأن.. وإن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد على تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية.

الصقر: قرار الشركة المتحدة "رائع".. ولن يستطيع أحد زرع الفتنة بين المصريين

أكد أحمد حسن نجم مصر والاهلى والزمالك السابق ، ان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل، قرار جيد جدا ويجعل الأندية تتحمل مسئولياتها، وعليها العمل بشكل يجعل الكرة وسيلة ترفيهية وليست صراع لأننا جميعا شعب واعى محب لبلده .

شوبير عن قرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك: "قرار صائب"

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك إلى الناديين بشكل كامل.

4 لاعبين يرفعون شعار " صديق الأمس ومنافس اليوم" في مباراة الزمالك وفيوتشر

مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد السلام، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وفيوتشر، والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدوري العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخي على حساب الزمالك في موسمه الأول بالدوري العام، لتأمين المركز الرابع في جدول المسابقة.

بمشاركة أحمد ياسر ريان ..الاهلى يواصل التدريبات استعدادًا لمباراة المقاولون بدون راحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية للاهلى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.