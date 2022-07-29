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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الخميس 28 - 7 - 2022، حيث شهد النادي الأبيض العديد من الأخبار الرياضية منها، الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري.

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام

بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

الصقر: قرار الشركة المتحدة "رائع".. ولن يستطيع أحد زرع الفتنة بين المصريين

أكد أحمد حسن نجم مصر والاهلى والزمالك السابق ، ان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل، قرار جيد جدا ويجعل الأندية تتحمل مسئولياتها، وعليها العمل بشكل يجعل الكرة وسيلة ترفيهية وليست صراع لأننا جميعا شعب واعى محب لبلده .

أشرف بن شرقي يدعم الوداد من مدرجات نهائي كأس العرش المغربي.. فيديو

تواجد الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق في مدرجات فريق الوداد المغربي، خلال مباراة نظيره نهضة بركان.