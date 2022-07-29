شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب السلة بقيادة المدير الفني روي رانا عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كل من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتقام مباريات المنتخب الوطني في مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.

وقرر روي رانا استدعاء 16 لاعبًا لمعسكر المنتخب الذي يخوض تدريباته ابتداءً من الغد الجمعة في صالة برج العرب بالأسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف رفعت - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

فيما تقرر عدم استدعاء كلًا من هيثم كمال وعمر طارق لعدم اكتمال شفاءهم من الإصابة حتى الآن.