شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 28 / 7 / 2022 ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى طلائع الجيش مع فاركو و أستضاف فريق الجونة نظيره الاسماعيلى في الختام واجه فيوتشر فريق الزمالك .

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

الإسماعيلي يكتسح الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش يعود للانتصارات بالفوز على فاركو بهدف عمرو السيسى .. فيديو

عاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز . جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز واصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 63 نقطة و ياتى فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 59 نقطة و الاهلى فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بينما حثد فريق فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 .



