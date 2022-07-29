شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. " زيزو " يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 28 / 7 / 2022 ثلاث مباريات ضمن لقاءات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى طلائع الجيش مع فاركو و أستضاف فريق الجونة نظيره الاسماعيلى في الختام واجه فيوتشر فريق الزمالك .

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

الإسماعيلي يكتسح الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش يعود للانتصارات بالفوز على فاركو بهدف عمرو السيسى .. فيديو

عاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز . جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز تصدر أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز و جاء فى المركز الثانى جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى المركز الثانى برصيد 12 نقطة و فى المركز الثالث مروان حمدى مهاجم فريق سموحة بنفس عدد الاهداف بينما حصد جون إيبوكا المركز الرابع برصيد 10 أهداف .





