شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 28 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28 يوليو العديد من الأخبار الرياضية منها، منتخب مصر يقترب من مواجهة الأرجنتين وديا، بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك.

الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

طلائع الجيش يعود للانتصارات بالفوز على فاركو بهدف عمرو السيسى .. فيديو

عاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

الإسماعيلي يكتسح الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط

حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر وديا في نوفمبر بأبوظبي

تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرض لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة ،بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

إسلام الشاطر معلقا على قرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك : أرحب بالقرار

علق إسلام الشاطر نجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق على قرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك إلى الناديين بشكل كامل قائلا " أرحب بالقرار وكل الدعم والتقدير للنادي الاهلي وجماهيره " .

الأهلي يشكر الشركة المتحدة: كل التقدير لتعاوننا الدائم مع الشركة ودورها الوطني

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طالع البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت من خلاله إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشأن.. وإن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد على تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية.