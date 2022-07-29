شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك و فيوتشر فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الزمالك من مواصلة انتصاراته بالفوز على فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 63، في حين توقف رصيد فيوتشر عند 42 نقطة يحتل المركز الرابع.

بدأ فيوتشر مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان

خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.

وفي الهجوم: أحمد عاطف

بينما بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

‏‎حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".

بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين على أمل إحراز هدف التقدم ، و سط سيطرة من لاعبي كل فريق على وسط الملعب ، و جاءت أخطر الهجمات بتسديدة في الدقيقة 11 لسيف الجزيري مهاجم الزمالك يتصدى لها جنش حارس فيوتشر على مرتين.

وفي الدقيقة 14 يحرز محمد فاروق مهاجم فيوتشر هدف ولكن محمد حنفي يحتسبها تسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو var.

يهدأ اللقاء لعدة دقائق ـ وتشهد الدقيقة 20 تسديدة قوية من إمام عاشور يخرجها جنش لركنية ، ثم تسديدة لسيف الجزيري يخرجها سعد سمير.

يهدأ اللقاء وينحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

تعود السيطرة لفريق الزمالك ويضغط على دفاع فيوتشر وتشهد الدقيقة 43 تسديدة قوية من محمد عبد الغني يخرجها جنش لركنية ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.















































































































































































































































