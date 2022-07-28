شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الشقيقان الجندي لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الشقيقان محمد وأحمد الجندي لنهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، والتي تستضيفها مصر ، وتواجد الشقيقان في المجموعة الثانية للدور قبل النهائي واحتل أحمد الجندي المركز الثالث وشقيقه محمد الجندي المركز الرابع في المجموعة بنفس رصيد النقاط 1179 نقطة.

و تأهل 18 لاعبا من مجموعتي الدور قبل النهائي إلى النهائي الذي تقام منافساته السبت.

وتقام غدا منافسات الدور نصف النهائي للسيدات وتشارك مصر بثلاث لاعبات حيث تلعب أميرة قنديل وسلمى أيمن في المجموعة الأولى بالدور قبل النهائي وتلعب ملك إسماعيل في المجموعة الثانية.

تتصدر مصر جدول ترتيب الميداليات حتى الآن، بعدما أحرزت ميداليتين في البطولة ، هي ذهبية تتابع السيدات و فضية تتابع الرجال.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق فضية مسابقة التتابع للرجال عن طريق إسلام حامد وأحمد حامد قبل أن يضيف فريق السيدات المكون من هايدي مرسي وأميرة قنديل ذهبية التتابع في بداية رائعة للفريق.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.