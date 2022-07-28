شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الخميس 28 - 7 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي اليوم الخميس 28 - 7 - 2022، حيث شهد النادي العديد من الأخبار الرياضية منها ، الأهلي يشكر الشركة المتحدة: كل التقدير لتعاوننا الدائم مع الشركة ودورها الوطني.

الأهلى يعلن جاهزية أيمن أشرف لمواجهة المقاولون العرب عقب الخضوع لكشف طبى

أكد الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول لكرة القدم، أن حالة أيمن أشرف مدافع الفريق مطمئنة للغاية.

بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

إسلام الشاطر معلقا على قرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك : أرحب بالقرار

علق إسلام الشاطر نجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق على قرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك إلى الناديين بشكل كامل قائلا " أرحب بالقرار وكل الدعم والتقدير للنادي الاهلي وجماهيره " .

الأهلي يشكر الشركة المتحدة: كل التقدير لتعاوننا الدائم مع الشركة ودورها الوطني

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طالع البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت من خلاله إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشأن.. وإن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد على تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية.

شوبير عن قرار المتحدة بشأن قناتى الأهلى والزمالك: "قرار صائب"

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك إلى الناديين بشكل كامل.

بمشاركة أحمد ياسر ريان ..الاهلى يواصل التدريبات استعدادًا لمباراة المقاولون بدون راحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية للاهلى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.