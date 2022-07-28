شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نادي الزمالك في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام ، وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
حراسة المرمى :محمود عبد الرحيم جنش.
خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان.
خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.
الهجوم: أحمد عاطف.
أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها مساء غدا الخميس على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.
خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما ” – محمود عبدالرازق “شيكابالا ” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو”.
خط الهجوم: سيف الجزيري – سيد عبدالله” نيمار”.