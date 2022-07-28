شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نادي الزمالك في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام ، وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى :محمود عبد الرحيم جنش.

خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان.

خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.

الهجوم: أحمد عاطف.