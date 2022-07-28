شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على فيوتشر بهدف الونش ويواصل تصدر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوز مهم على فيوتشر بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 74 في المباراة التي أقيمت بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 63 متصدر بهم جدول ترتيب الدوري ، بينما يتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 42 في المركز الرابع لجدول الدوري.

بدأ فيوتشر مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان

خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.

وفي الهجوم: أحمد عاطف

بينما بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

‏‎حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".

بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين على أمل إحراز هدف التقدم ، و سط سيطرة من لاعبي كل فريق على وسط الملعب ، و جاءت أخطر الهجمات بتسديدة في الدقيقة 11 لسيف الجزيري مهاجم الزمالك يتصدى لها جنش حارس فيوتشر على مرتين.

وفي الدقيقة 14 يحرز محمد فاروق مهاجم فيوتشر هدف ولكن محمد حنفي يحتسبها تسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو var.

يهدأ اللقاء لعدة دقائق ـ وتشهد الدقيقة 20 تسديدة قوية من إمام عاشور يخرجها جنش لركنية ، ثم تسديدة لسيف الجزيري يخرجها سعد سمير.

يهدأ اللقاء وينحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

تعود السيطرة لفريق الزمالك ويضغط على دفاع فيوتشر وتشهد الدقيقة 43 تسديدة قوية من محمد عبد الغني يخرجها جنش لركنية ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ فريق فيوتشر الشوط الثاني بضغط على مرمى الزمالك لكن دون ترجمة لأهداف ، ويدفع البرتغالي فيريرا بتغييره الأول بنزول شيكابالا بدلا من سيد نيمار.

الدقيقة 46 يمر أحمد رفعت من مدافعي الزمالك ويلعبها عرضية يتصدى لها محمد عواد.

يهدأ اللقاء بعدها ويستمر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون أي خطورة على المرميين.

الدقيقة 58 يجري فيريرا تغييره الثاني بنزول يوسف أوباما ويخرج محمد أشرف روقا.

وفي الدقيقة 60 ينجح محمود الونش في منع مرور أحمد رفعت من هجمة خطيرة.

الدقيقة 66 تمريرة بينية من امام عاشور تصل لشيكابالا المنفرد بالمرمي ولكنه يسددها يشتتها دفاع فيوتشر.

الدقيقة 68 يدفع على ماهر المدير الفني لفيوتشر بعمر كمال عبد الواحد بدلامن أيمن الصفاقسي.

الدقيقة 71 يتوغل كريم نيدفيد ويصل لمنطقة جزاء الزمالك ولكن ينقذها محمود الونش ويشتتها.

الدقيقة 72 ينجح أحمد عاطف في الوصول للكرة قبل مدافعي الزمالك وينفرد بمرمى الزمالك و محمد عواد ويسددها بجوار القائم الأيمن في فرصة هدف مؤكد.

الدقيقة 73 يستقبل إمام عاشور كرة داخل منطقة الجزاء ويسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 74 يحرز الونش هدف الزمالك الأول في من ركنية لسيد زيزو.

الدقيقة 79 تمريرة أرضية من جوناثان تمر من مدافعي الزمالك تصل لعمر كمال يسددها تخرج لركنية.

الدقيقة 80 يدفع على ماهر بالثنائي مروان محسن ومصطفي البدري على حساب محمد فاروق و محمود شعبان .

يضغط فريق فيوتشر ويستحوذ على الكرة لكن دون أي ترجمة أو خطورة على مرمى جنش.

الدقيقة 87 يدفع فيريرا بعبدالله جمعة على حساب سيف الجزيري.

الدقيقة 88 بينية طويلة من إسلام جابر تصل لسيد زيزو يمر من مدافع فيوتشر و يسددها قوية تخرج بعيدة عن المرمى.

يحتسب الحكم محمد الحنفي 4 دقائق وقت بدل من ضائع ، ولكن ينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.