شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يتقدم للزمالك بالهدف الأول فى مرمى فيوتشر فى الدقيقة 74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود " الونش " لاعب فريق الزمالك من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى فيوتشر في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويخوض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر بتشكيل كالتالى :

في حراسة المرمى .. محمود عبد الرحيم " جنش " .

في خط الدفاع .. سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ، محمود شعبان .

في خط الوسط .. كريم " نيدفيد " ، محمد غنام ، محمد فاروق ، أيمن الصفاقسي ، أحمد رفعت.

وفي الهجوم .. أحمد عاطف .

وجاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يضم كلا من:

‏حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.























































