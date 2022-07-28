شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكتسح الجونة بثلاثية ويبتعد عن منطقة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم للدراويش باهر المحمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم سجل أحمد مصطفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.

بهذه النتيجة يقفز الإسماعيلى للمركز الثالث عشر فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً،ـ بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب – محمد الجزار – محمد عبد الجواد، والوسط: سيف العجوز – نور السيد – محمد رزق، والهجوم: محمود الشبراوي – أرنو – إسلام محارب.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي، والوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – أحمد مصطفى، والهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي.