شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتغنى بأرقام الشناوي قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي بيراميدز على دعم حارس الفريق الكروي بالنادي، أحمد الشناوي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل.

وعلقت الصفحة: "مستوى كبير من أحمد الشناوي في آخر 6 مباريات".

وأبرزت الصفحة أرقام الشناوي خلال آخر 6 لقاءات شارك فيها كالتالي: "4 مباريات بشباك نظيفة و16 تصديًا"

من جانبه أكد محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، أن سبب تراجع مستوى بعض لاعبي فريقه خلال مواجهة البنك الأهلي جاء بسبب الإجهاد الذي أصاب عدد كبير منهم.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبون قاموا بمجهود بدني كبير وهذا أثر على أداء بعض العناصر خلال مباراة اليوم أمام البنك الأهلي".

وتابع: "لدينا عدد كبير من اللاعبين الذين حصلوا على فترات راحة كافية خلال الفترة الماضية وهو ما ساعدنا على الدوير بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء".

وواصل: "اليوم الراحة بيننا وبين الزمالك لن يحدث فارق كبير، هناك حسابات أخرى مثل حالة اللاعبين وفارق النقاط والاختيارات الفنية، ونحاول تقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

وعن حالة إبراهيم عادل وآخر تفاصيل إصابته، قال فتح الله: "أتمنى تواجد إبراهيم عادل أمام الزاملك، ولكن هناك صعوبة في إمكانية لحاقه بمواجهة الأبيض".