شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة ..التعادل السلبي يسيطر على مباراة فيوتشر و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 60 دقيقة من عمر مباراة فيوتشر و الزمالك ما زال التعادل السلبي هو المسيطر على نتيجة المباراة المقامة حاليا بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان

خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.

وفي الهجوم: أحمد عاطف

بينما بدأ الزمالك مباراة فيوتشر بتشكيل مكون من :

‏‎حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".

بدأ فريق فيوتشر الشوط الثاني بضغط على مرمى الزمالك لكن دون ترجمة لأهداف ، ويدفع البرتغالي فيريرا بتغييره الأول بنزول شيكابالا بدلا من سيد نيمار.

الدقيقة 46 يمر أحمد رفعت من مدافعي الزمالك ويلعبها عرضية يتصدى لها محمد عواد.

يهدأ اللقاء بعدها ويستمر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين دون أي خطورة على المرميين.

الدقيقة 58 يجري فيريرا تغييره الثاني بنزول يوسف أوباما ويخرج محمد أشرف روقا.























































































































































































