منتخب مصر للشباب يلاقي المغرب فى ربع نهائى كأس العرب

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المغربي للشباب فوزا مثيرا على فلسطين في ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب ليضرب موعدا مع منتخب مصر مواليد 2003 في ربع نهائي البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقى منتخب الشباب مع المغرب في ربع النهائي، حيث حقق المنتخبان الفوز في مباراتهما، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب على مواجهة متصدر المجموعة الرابعة التي يقع فيها المنتخب الوطني للشباب مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وفلسطين والسودان في ربع النهائي.حقق منتخب الشباب مواليد 2003، فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.