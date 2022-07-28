شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعود للانتصارات بالفوز على فاركو بهدف عمرو السيسى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق عمرو السيسى بالدقيقة 20 عن علامة الجزاء عقب عرقلة اللاعب رجب عمران من مدافع فاركو بلال جمال داخل منطقة الجزاء .

بهذه النتيجة أحتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة 35 محتلا المركز الثامن .

وجاءت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كل من مهند لاشين و رجب عمران بينما هجمات فريق فاركو عن طريق الثنائى أحمد شريف و شكري نجيب .

وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة البرتغالى نانو الميدا كالتالى :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" – بلال جمال – رامي صبري

الوسط: جيفرسون إينكادا – كينجسلي سوكاري – أحمد البحراوي – جابر كامل

الهجوم: شكري نجيب – علي بهيج – أحمد شريف

بينما خاض فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى بتشكيل مكون كالتالى :

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – علي الفيل – محمد أنور – محمد ناصف

الوسط: محمد جابر – عمرو السيسي – مهند لاشين

الهجوم: علي الزاهدي – رجب عمران – ميدو جابر