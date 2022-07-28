شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى : الفوز على فاركو جاء بصعوبة و أحمد سمير لن يشاراك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش على فوز فريقه اليوم أمام نادي فاركو في إطار الجولة 27 في بطولة الدوري الممتاز.
وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي : "الحمدلله على تحقيق نقاط المباراة الثلاثة وتحقيق الفوز على فريق كبير بحجم نادي فاركو في الإسكندرية على ملعبه وصعودنا للمركز الخامس".
واضاف: "النجاح هو تحقيق ما نريد في حدود الامكانيات التي نمتلكها وكان علينا أن نبذل مجهود اكبر مضيفا أن رحيل فيكتور اثر على الفريق وأحمد سمير لا يشارك بسبب الإصابة وهو امر صعب أيضا ".
وتابع:" امر جيد ويحسب للاعبي الفريق القدرة على الفوز والحفاظ على نتيجة المباراة طوال هذا الوقت "
واختتك:" فريق فاركو لعب على الكرات العالية ولم تكن هناك خطورة كبيرة باستثناء كرة في نهاية المباراة.
وعاد فريق طلائع الجيش للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره فاركو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
جاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق عمرو السيسى بالدقيقة 20 عن علامة الجزاء عقب عرقلة اللاعب رجب عمران من مدافع فاركو بلال جمال داخل منطقة الجزاء .
بهذه النتيجة أحتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة 35 محتلا المركز الثامن .