شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى : الفوز على فاركو جاء بصعوبة و أحمد سمير لن يشاراك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش على فوز فريقه اليوم أمام نادي فاركو في إطار الجولة 27 في بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي : "الحمدلله على تحقيق نقاط المباراة الثلاثة وتحقيق الفوز على فريق كبير بحجم نادي فاركو في الإسكندرية على ملعبه وصعودنا للمركز الخامس".

واضاف: "النجاح هو تحقيق ما نريد في حدود الامكانيات التي نمتلكها وكان علينا أن نبذل مجهود اكبر مضيفا أن رحيل فيكتور اثر على الفريق وأحمد سمير لا يشارك بسبب الإصابة وهو امر صعب أيضا ".

وتابع:" امر جيد ويحسب للاعبي الفريق القدرة على الفوز والحفاظ على نتيجة المباراة طوال هذا الوقت "

واختتك:" فريق فاركو لعب على الكرات العالية ولم تكن هناك خطورة كبيرة باستثناء كرة في نهاية المباراة.