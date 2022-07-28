شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة أحمد ياسر ريان ..الاهلى يواصل التدريبات استعدادًا لمباراة المقاولون بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة المقاصة التي أقيمت أمس الأربعاء، تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

وشارك أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الاهلى بالمران عقب أنتهاء إعارة اللاعب الى نادى أنطاى سبور التركى .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء بعد غد السبت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 للدوري الممتاز.‏































































