شكرا لقرائتكم خبر عن الميدا عقب الهزيمة من الطلائع : فاركو يخسر من ركلات جزا ء ونحاول التحسين كل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نونو الميدا مدرب نادي فاركو على خسارة فريقه أمام نادي طلائع الجيش بهدف دون رد في إطار الجولة 27 في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الميدا عقب المباراة:"بكل تأكيد مباراة صعبة وفريق طلائع الجيش مميز ولم يغامر أمامنا وحاولنا الاستحواذ على الكرة وكانت لدينا بعض الفرص للتسجيل".

واضاف: "خلال 15 مباراة مع الفريق لم نخسر سوي مباراتين وخسرنا من ركلات جزاء ونحاول في كل مباراة تحسين الاداء ولكن نفتقد بعض العناصر والغيابات التي تؤثر على الفريق ".

وأشار:" أنهينا المباراة بالدفع بعدد من اللاعبين الناشئين بداية من اللاعب مروان مجدي وهو لاعب صغير 18 سنة واللاعب وليد 20 عاما.

واكمل: "فاركو مشروع يهدف الي البقاء في الدوري في الموسم الاول ولدينا غيابات مؤثرة.. لابد أن نلعب بتنظيم ونحن فريق من أفضل الفرق تنظيم في الدوري ويعود ذلك لأداء الاعبين وعملنا تاريخ لحد اللحظة دي.

واشار:" لعبنا أمام الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بشراشة وعملنا أداء كبير.

واختتم نونو ألميدا تصريحاته قائلا : نمتلك خط دفاع قوي للغاية والفريق التي تواجهنا دائماً تعاني لأننا منظمين بشكل جيد في الناحية الدفاعية بالإضافة إلى أن الفريق يعمل بشكل جيد على تطوير الشق الهجومي.