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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 15 دقيقة.. إلغاء هدف لفيوتشر بشباك الزمالك والتعادل السلبى يسيطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة فيوتشر و الزمالك بعد مرور 15 دقيقة المقامة حاليا بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة 14 ألغاء هدف لفيوتشر بداعى التسلل.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى
خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان
خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.
وفي الهجوم: أحمد عاطف
بينما بدأ الزمالك مباراة فيوتشر بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي
خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".
بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين على أمل إحراز هدف التقدم ، و سط سيطرة من لاعبي كل فريق على وسط الملعب ، و جاءت أخطر الهجمات بتسديدة في الدقيقة 11 لسيف الجزيري مهاجم الزمالك يتصدى لها جنش حارس فيوتشر على مرتين.
وفي الدقيقة 14 يحرز أحمد عاطف هدف ولكن محمد حنفي يحتسبها تسلل.