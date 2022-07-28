شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 15 دقيقة.. إلغاء هدف لفيوتشر بشباك الزمالك والتعادل السلبى يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة فيوتشر و الزمالك بعد مرور 15 دقيقة المقامة حاليا بإستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت الدقيقة 14 ألغاء هدف لفيوتشر بداعى التسلل.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى

خط الظهر: سعد سمير، محمود مرعي، جوناثان ومحمود شعبان

خط الوسط كريم نيدفيد ومحمد غنام ومحمد فاروق، أيمن الصفاقسي وأحمد رفعت.

وفي الهجوم: أحمد عاطف

بينما بدأ الزمالك مباراة فيوتشر بتشكيل مكون من :

‏‎حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".

بدأت المباراة هجومية من قبل الفريقين على أمل إحراز هدف التقدم ، و سط سيطرة من لاعبي كل فريق على وسط الملعب ، و جاءت أخطر الهجمات بتسديدة في الدقيقة 11 لسيف الجزيري مهاجم الزمالك يتصدى لها جنش حارس فيوتشر على مرتين.

وفي الدقيقة 14 يحرز أحمد عاطف هدف ولكن محمد حنفي يحتسبها تسلل.



































































































