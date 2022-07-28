شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافأة الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى الاتحاد السكندري للاعبين مكافأة الفوز على إنبى فى الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء قرار مجلس الإدارة من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس ثلاثى خط الوسط مورو ساليفو وخالد الغندور ومروان عطية أمام طلائع الجيش .

ويغيب خالد الغندور عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الماضية بينما يغيب الثنائى مورو ساليفو ومروان عطية بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

ويبحث عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري عن حل لأزمة خط الوسط خصوصا أن مباراة الطلائع المقبلة صعبة ويبحث فيها المدرب عن مواصلة انتصاراته وحصد الثلاث نقاط.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.