شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلي والجونة بالدوري (3 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة الاسماعيلي والجونة، حيث حقق فريق الاسماعيلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم للدراويش باهر المحمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم سجل أحمد مصطفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65.

بهذه النتيجة يقفز الإسماعيلى للمركز الثالث عشر فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً،ـ بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.