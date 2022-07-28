أول رد فعل من الأهلي على قرار المتحدة برد قناته إلى إدارته

الشارقة - اميمة ياسر - قـال الدكتـور سـعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامـي طالع البيان الصادر منذ قليـل عـن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنـت مـن خلالـه إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلـي للنـادي أو مـن يمثلـه فـي هـذا الشأن.

وأكد أن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامـي المملوكة للنـادي يؤكـد علـى تقديـره واعتزازه الكامليـن بالتعاون الكبيـر والدائـم مـع الشـركة المتحـدة للخدمـات الإعلامية، هذه الشركة الوطنيـة التـي لا ينكـر أحـد دورهـا البـارز فـي دعـم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبـات القومية، وكذلك الجهود الواضحـة التـي تبذلهـا مـن أجـل تطوير صناعة الرياضة المصرية.

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.