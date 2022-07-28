شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري و نيمار يقودان تشكيل الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض أمام فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎ويضم التشكيل كلا من:

‏‎حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".