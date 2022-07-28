شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري و نيمار يقودان تشكيل الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض أمام فيوتشر المقرر لها مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي
خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإسلام جابر وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " أوباما".