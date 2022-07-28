شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يستأنف تدريباته إستعدادا لسيراميكا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني تدريباته عصر اليوم الخميس تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني ، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من المباراة التي جمعته مع فريق المصري البورسعيدي والتي إنتهت بفوز إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف وحيد.

واجتمع علاء عبدالعال ، المدير الفني، مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة مؤكدا على صعوبتها.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس.

كما تم عمل تقسيمة للاعبين في المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 31 من الشهر الجاري.