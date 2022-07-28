شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد "إيبوكا" أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفنى لفريق إنبي خدمات النيجيري جون إيبوكا فى مباراة المصرى البورسعيدي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وغاب إيبوكا عن صفوف الفريق البترولى فى مباراة فاركو والاتحاد السكندري بسبب تعرضه للطرد فى مباراة مصر المقاصة.

واستقر الجهاز الفنى لفريق إنبى على عدم العودة إلى القاهرة بعد مباراة الاتحاد السكندرى الماضية فى الدورى العام استعداد لمواجهة المصري وفضل فييرا المدير الفنى لإنبي المكوث فى القاهرة تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد وإرهاق السفر خصوصا أن مواجهة فريق المصرى البورسعيدي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.