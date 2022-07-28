شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحسم أندية الهبوط صراع الدورى بين الزمالك والأهلى وبيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل جدول الدورى المصرى هذا الموسم، بسبب المنافسة الشرسة بين الثلاثى الزمالك والأهلى وبيراميدز الذى يمتلك حظوظا كبيرة لأول مرة في التتويج باللقب هذا الموسم حال تعثر الزمالك والأهلى في المباريات المقبلة.

ويتربع الزمالك على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً آخر، ويأتى بيراميدز ثانيا برصيد 59 نقطة من 27 مباراة، والأهلى ثالثا برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

اشتعال الدورى لم يقتصر على فرق المقدمة فقط بل انتقل الأمر إلى آخر الجدول، حيث يتصارع عدة أندية على الهروب من شبح الهبوط الذى طال أكثر من 6 أندية مهددة بالهبوط وقابلة للزيادة، ولكن أصحاب الموقف الأصعب هم غزل المحلة "27 نقطة" والجونة والإسماعيلى "26 نقطة" والمقاولون العرب وإيسترن كومبانى "24 نقطة"، وأخيرا مصر المقاصة "15" نقطة والذى اقترب كثير من الهبوط بشكل رسمي.

وتقاتل هذه الفرق الستة في كل مبارياتها من أجل الفوز بالثلاث نقاط أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل من أجل الهروب من الهبوط، مما يصعب من مهمة المنافسين لهذه الفرق في الفترة المقبلة، والذين سيواجهون صعوبة بالغة في تحقيق الفوز عليها.

في الوقت الذى يسعى الزمالك والأهلى وبيراميد إلى عدم التفريط في أى نقاط في المباريات المقبلة، لكن سيواجه فرسان المقدمة موقفا صعبا في المباريات المقبلة مع أندية القاع، مما سيؤثر بشكل كبير على التتويج بالدورى.

ونستعرض في هذا التقرير مباريات الزمالك والأهلى وبيراميدز المتبقية مع أندية الهبوط..الزمالك

سيواجه الزمالك متصدر الترتيب 3 مباريات صعبة مع هذه الأندية، حيث سيلتقى مع فريق الجونة ومصر المقاصة ويختتم مبارياته مع إيسترن كومبانى، والذى لن تكون مهمة الحصول على الثلاث نقاط سهلة في هذه اللقاءات.

الأهلى

بينما ينتظر الأهلى 3 مباريات أيضا نارية، حيث يبدأها السبت بمواجهة المقاولون العرب، ثم يلتقى مع الإسماعيلى في مباراة تعرف الندية والصعوب منذ السنوات الماضية، وأخيرا مع إيسترن كومبانى الذى يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 5 مباريات.

بيراميدز

وسيكون على بيراميدز الذى حافظ على آماله حتى هذه اللحظة في التتويج بالدورى، عبور 3 مباريات قوية أمام المقاولون العرب وغزل المحلة وأخيرا مع الجونة.