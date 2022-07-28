شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعات مستمرة.. اتحاد الكرة يلتقى أندية شمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لخريطة الاجتماعات التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع جميع أندية الجمعية العمومية ، عقد جمال علام رئيس الإتحاد ونائبه خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا و إيهاب الكومى ودينا الرفاعي أعضاء المجلس، اجتماعا اليوم مع رؤساء وممثلي أندية شمال الصعيد بمقر نادى لافيينا ببنى سويف .

وقوبل مجلس إدارة الاتحاد، بحفاوة وترحاب كبيرين من رؤساء وممثلي أندية شمال الصعيد ، وبدأ الاجتماع بعزف السلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة للراحل شعبان عبد التواب رئيس مركز شباب أطسا.

ووجه جمال علام خالص الشكر لجميع أندية الصعيد على مواقفهم الإيجابية تجاه الاتحاد، ومساندتهم للمجلس في الأفكار التي يسعى لتنفيذها لتطوير الكرة المصرية والنهوض بها.

ومن جانبه، أكد محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي لافيينا على سعادته بلقاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، موجها شكره للمجلس لحرصه الدائم على التواصل مع الأندية.

وقال الأسيوطي إن مجلس إدارة الاتحاد استمع بآذان صاغية لجميع مقترحات الأندية، وسيتم دراستها بعناية قبل اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الكرة المصرية.

كما أكد النائب وليد هويدي المشرف العام على الكرة بنادي هويدي، إن قدم للمجلس أكثر من مقترح بشأن المسابقات وتنمية موارد الأندية والأكاديميات، ووعد المجلس بالنظر إليها بعين الاعتبار كما سيتقدم هويدي للمجلس بهذه المقترحات مكتوبة الأسبوع المقبل لمناقشتها والبت فيها.

وشدد هويدي على أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على فتح قنوات الحوار والاتصال مع جميع الأندية وهو أمر ملموس من أعضاء الجمعية العمومية ويستحق أن نتقدم بالشكر للمجلس عليه أيضا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وضع خطة للاجتماع والتواصل مع جميع الأندية، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات موسعة مع أندية الإسكندرية و مطروح و البحيرة و الدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، وتتواصل الاجتماعات خلال الفترة المقبلة حرصا من المجلس على الحوار مع الأندية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم من أجل الوصول لأفضل الحلول للنهوض بمنظومة الكرة المصرية.



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