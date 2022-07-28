شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى يضيف الهدف الثاني للإسماعيلي في مرمى الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف أحمد مصطفى لاعب نادي الإسماعيلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الجونة بالدقيقة 55 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من عبد الرحمن مجدي من الرواق الأيمن ومن ثم أرسل عرضية بوجه القدم الخارجي إلى أحمد مصطفى المتمركز بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب – محمد الجزار – محمد عبد الجواد، والوسط: سيف العجوز – نور السيد – محمد رزق، والهجوم: محمود الشبراوي – أرنو – إسلام محارب.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي، والوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – أحمد مصطفى، والهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الجونة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.