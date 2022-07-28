شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية أيمن أشرف لمواجهة المقاولون العرب عقب الخضوع لكشف طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول لكرة القدم، أن حالة أيمن أشرف مدافع الفريق مطمئنة للغاية، وأن الفحص الطبي الذي خضع له قبل مران اليوم الخميس أثبت جاهزيته وقدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان أيمن أشرف قد تعرض للإصابة بكدمة بسيطة في اليد، أثناء مشاركته أمس الأربعاء في مباراة مصر المقاصة ضمن الجولة 27 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء السبت المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 للدوري الممتاز و التى سوق تقام على ستاد الاهلى وى السلام .