شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم على الجونة عن طريق باهر المحمدي من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لفريقه أمام نادي الجونة في الدقيقة 51 من المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي بعد عرقلة أحمد مصطفى من أحمد سالم صافي، ليتصدى لها باهر المحمدي ويحولها لهدف أول في اللقاء.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب – محمد الجزار – محمد عبد الجواد، والوسط: سيف العجوز – نور السيد – محمد رزق، والهجوم: محمود الشبراوي – أرنو – إسلام محارب.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي، والوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – أحمد مصطفى، والهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الجونة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.