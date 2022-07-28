شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية للاهلى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين والقائم بأعمال طبيب الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، أن الفحص الطبي الذي خضع له حارس الأهلي قبل مران اليوم أثبت سلامته، وقدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بكدمة في الوجه خلال مباراة مصر المقاصة أمس، بعدما ارتطم بالقائم أثناء تصديه لإحدى الكرات، وفضل الجهاز الفني استبداله ليشارك علي لطفي بديلًا له مع بداية الشوط الثاني.

وخاض الشناوي تدريبات الحراس تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، بمشاركة علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس المرمى بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء السبت المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 للدوري الممتاز.