شكرا لقرائتكم خبر 120 دقيقة تعيد المياه لمجاريها بين جماهير الرائد والمطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 120 دقيقة كانت كفيلة بإعلان الرضا الجماهيري عن إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع بعد كشفه عن ستار القائمة الاحترافية الأجنبية الجديدة في سابقة عهد لم تعتدها الجماهير الرائدية التي وجهت سيلا من الانتقادات الكروية في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعد أن وقع مع الخماسي (الحارس الروماني سيلفيو لونغ وابن جلدته لاعب الوسط اليكساندرو ميتريتا ولاعب محور الارتكاز الكرواتي داميان يوكو فيتش ومهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس) في مشهد عكس الجفاء الجماهيري في المواسم الأخيرة، باستثناء لقاءات شحيحة كمواجهة الفرق الجماهيرية الزائرة ومواجهات ديربي القصيم (الرائد والتعاون).

وعلامات الرضا الجماهيري المبكرة التي ظهرت في غير موعدها، كما كان في مواسم سابقة نتيجة لاكتمال العناصر الأجنبية في المعسكر الخارجي المقام حاليا بتركيا وقبل الإعلان المبكر للجهاز الفني لقيادة الفريق تحت إشراف الروماني ماريوس سوموديكا الذي سيختصر مشوار عمله بالفريق نظير التجربة التدريبية التي خاضها مع الفريق الشبابي في فترتين تدريبيتين كان آخرهما الموسم الكروي الماضي الذي وضع فيه الفريق الشبابي رابعا بـ55 نقطة.

تمضي إدارة المطوع قدما نحو تحقيق لقب محلي يكون مسك الختام لها في موسمها الأخير بعد 3 فترات رئاسية متتالية نجحت في أن تسجل ألقابا في البطولات التي لم تدرج رسميا ضمن البطولات العربية والخليجية كبطولة النخبة الدولية التي أقيمت في أبها عام 2008 وبطولة الوحدة التي أقيمت في الإمارات العربية عام 2014 بعد أن حققت فرق محلية أقل خبرات وتجارب احترافية من الرائد كأندية الفيصلي والفيحاء والفتح والتعاون بطولات كانت البوابة الأولى للدخول لمنافسات القارة الآسيوية، وهو ما يطمح له الرائد كي يطل برأسه العتيق في المنافسة القارية لأول مرة منذ تأسيسه عام 1954، وهو الأمل للنادي في كسب بطولة قبل بلوغه السبعين.

ويحدو الرائدين الأمل أن تكون البطولة المحلية الأولى في الموسم الكروي الجديد متزامنة مع الافتتاح التاريخي لمنشأته الجديدة.

تعاقدات الرائد هذا الصيف:

