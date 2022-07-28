شكرا لقرائتكم خبر 120 دقيقة تعيد المياه لمجاريها بين جماهير الرائد والمطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلامات الرضا الجماهيري المبكرة التي ظهرت في غير موعدها، كما كان في مواسم سابقة نتيجة لاكتمال العناصر الأجنبية في المعسكر الخارجي المقام حاليا بتركيا وقبل الإعلان المبكر للجهاز الفني لقيادة الفريق تحت إشراف الروماني ماريوس سوموديكا الذي سيختصر مشوار عمله بالفريق نظير التجربة التدريبية التي خاضها مع الفريق الشبابي في فترتين تدريبيتين كان آخرهما الموسم الكروي الماضي الذي وضع فيه الفريق الشبابي رابعا بـ55 نقطة.10 سنوات البحث عن الفريد
تمضي إدارة المطوع قدما نحو تحقيق لقب محلي يكون مسك الختام لها في موسمها الأخير بعد 3 فترات رئاسية متتالية نجحت في أن تسجل ألقابا في البطولات التي لم تدرج رسميا ضمن البطولات العربية والخليجية كبطولة النخبة الدولية التي أقيمت في أبها عام 2008 وبطولة الوحدة التي أقيمت في الإمارات العربية عام 2014 بعد أن حققت فرق محلية أقل خبرات وتجارب احترافية من الرائد كأندية الفيصلي والفيحاء والفتح والتعاون بطولات كانت البوابة الأولى للدخول لمنافسات القارة الآسيوية، وهو ما يطمح له الرائد كي يطل برأسه العتيق في المنافسة القارية لأول مرة منذ تأسيسه عام 1954، وهو الأمل للنادي في كسب بطولة قبل بلوغه السبعين.
ويحدو الرائدين الأمل أن تكون البطولة المحلية الأولى في الموسم الكروي الجديد متزامنة مع الافتتاح التاريخي لمنشأته الجديدة.
تعاقدات الرائد هذا الصيف:
- الحارس الروماني سيلفيو لونغ
- لاعب الوسط الروماني اليكساندرو ميتريتا
- لاعب محور الارتكاز الكرواتي داميان يوكو فيتش
- مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس
كانت هذه تفاصيل خبر 120 دقيقة تعيد المياه لمجاريها بين جماهير الرائد والمطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.