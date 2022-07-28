الباطن يصرف النظر عن آبرو ويبحث عن بديل

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وأبانت مصادر «مكة» أن إدارة الباطن بصدد الإعلان عن محور دفاعي ولاعب طرف خلال اليومين المقبلين، وقبل سفر الفريق لمعسكره الخارجي الذي سيبدأ في مطلع أغسطس المقبل بتركيا، فيما لا تزال تواصل بحثها عن رأس حربة يعوض الأنغولي فابيو آبرو .وسيخوض الفريق خلال معسكر تركيا ثلاث مواجهات ودية بقيادة مدربه الألماني الين هورفات، تم تحديد مواجهتين منها أمام كل من الخور القطري وأخرى أمام البطائح الإماراتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء، فيما لم يحدد اسم الفريق الثالث حتى الآن.
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