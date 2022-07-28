شكرا لقرائتكم خبر الباطن يصرف النظر عن آبرو ويبحث عن بديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت إدارة الباطن النظر عن محترفها الأنغولي فابيو آبرو الذي وقع عقدا احترافيا مع نادي خورفكان الإماراتي رغم ارتباطه بعقده الساري الذي مدد منتصف يوليو الحالي لنهاية عام 2023، حيث كثفت مساعيها للبحث عن مهاجم بديل، مكتفية بالرفع بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لتعويضها عن كامل قيمة العقد بعد رفض اللاعب العودة إلى ناديه الأصلي.

وأبانت مصادر «مكة» أن إدارة الباطن بصدد الإعلان عن محور دفاعي ولاعب طرف خلال اليومين المقبلين، وقبل سفر الفريق لمعسكره الخارجي الذي سيبدأ في مطلع أغسطس المقبل بتركيا، فيما لا تزال تواصل بحثها عن رأس حربة يعوض الأنغولي فابيو آبرو .

وسيخوض الفريق خلال معسكر تركيا ثلاث مواجهات ودية بقيادة مدربه الألماني الين هورفات، تم تحديد مواجهتين منها أمام كل من الخور القطري وأخرى أمام البطائح الإماراتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء، فيما لم يحدد اسم الفريق الثالث حتى الآن.