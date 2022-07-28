جارسيا يقود مفاوضات النصر مع حسام عوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمت إدارة نادي النصر خلال صيف 2021 لاعبين مميزين على المستوى الهجومي بشكل خاص، وذلك بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، في حين خذلها المدافع الأرجنتيني فونيس موري.

جدد عقد مادو وآل فتيل

ولم يهتم نادي النصر بالتعاقد مع حارس مرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز، الأمر الذي تسبب في ثغرة كبيرة في هذا المركز طوال الموسم، ودفع الفريق الثمن غاليا، إضافة إلى احتياج نادي النصر للاعب في مركز الظهير الأيسر، ومدافع مميز، ولكن نجحت الإدارة في فترة الانتقالات الحالية في التعاقد مع الإسباني أوسبينا في مركز حراسة المرمى، والظهير الأيسر كونان.

مهاجم أجنبي مميز

ويحتاج النصر حاليا لمهاجم أجنبي مميز، وذلك بعد رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله والأوروجوياني جوناثان رودريجيز، إذا أرادت المنافسة على بطولات الموسم.

من جهة ثانية أعلنت إدارة النصر عبر حسابها في «تويتر»، عن تجديد عقد قائد الفريق المدافع الدولي عبدالله مادو وزميله المدافع محمد آل فتيل لمدة 3 سنوات حتى عام 2025.

ودخل مادو الفترة الحرة مطلع الشهر الحالي، حيث نجح النصر في تجديد عقد اللاعب بالرغم من وجود عروض عديدة للاعب.

فيما خاض آل فتيل البالغ من العمر 30 عاما، مع النصر الموسم الماضي 5 مباريات، 4 منها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراة وحيدة في دوري أبطال آسيا.

زيادة العرض المقدم

إلى ذلك ولتدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تسعى إدارة نادي النصر، لضم الفرنسي حسام عوار لاعب وسط ليون.

وأكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن ليون تلقى عرضا من نادي النصر من أجل التعاقد مع حسام عوار، مقابل 10 ملايين يورو.

ورفض النادي الفرنسي عرض نادي النصر، وطالب بزيادة العرض المقدم، من أجل الموافقة على رحيل عوار إلى الدوري السعودي.

دخول نادي النصر في التفاوض مع عوار، جاء بناء على طلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد للعالمي، والذي يسعى لتدريب اللاعب مجددا.

ويقود جارسيا حاليا المفاوضات، من أجل إقناع حسام عوار بالانتقال إلى نادي النصر بداية من الموسم المقبل.

تحركات النصر في الصيفية:

