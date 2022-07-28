شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تحرم بوجبا من مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعاد بوجبا إلى يوفنتوس هذا الصيف عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال الأسابيع الأولى من فترة الاحتراف الثانية له مع النادي الإيطالي.واشتكى بوجبا من الإصابة أثناء تواجده مع يوفنتوس في الولايات المتحدة، وأظهرت الفحوص الأولية أنه يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.
وبحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت» فإن بوجبا سيخضع للكشف الطبي بواسطة طبيب متخصص.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى وجود خيارين أمام بوجبا، الأول استئصال الجزء المصاب من الغضروف، والثاني علاج الركبة بشكل كامل.
ووفقا لصحيفة «كوريري ديللو سبورت» فإن استئصال الجزء المصاب من الغضروف سيؤدي لغياب بوجبا لنحو ستة أسابيع، بينما إذا قرر النجم الفرنسي علاج الركبة بشكل كامل فإنه سيغيب عن جميع منافسات العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم بوجبا من مونديال قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.