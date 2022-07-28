الأهلي باب «تأهيل وتجهيز» للاعبين الأجانب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت إدارة النادي الأهلي إبرام صفقاتها الغريبة، والتي بدأت من العام الماضي، حيث تعاقدت مع السنغالي الحسن نداو بمبلغ كبير وتخلت عنه في الفترة الشتوية بإعارته لأحد الفرق التركية، لتتعاقد بعد ذلك مع التونسي حمدي النقاز، كونه لاعبا عاطلا لتنهي بعد ذلك عقده بسبب عدم تقديمه للمأمول منه ليتقدم اللاعب بشكوى للفيفا تحصل من خلالها على 3.5 ملايين ريال وذلك مقابل 398 دقيقة لعب شارك بها مع الفريق الأول.

وقدم النادي الأهلي موسما كارثيا بكل ما تحمله الجملة من معنى، بعد هبوطه إلى دوري يلو، وذلك بسبب عدم تواجد نجوم تستطيع قيادة الفريق للمنافسة على الألقاب.

الأهلي لم ينجح في إبرام صفقات قوية في صيف 2021، باستثناء البرازيلي باولينيو الذي رحل بعد مدة قصيرة، ولم يتم تدعيم الفريق كما يجب أن يكون، والنتيجة الطبيعية هي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وفي صفقة أخرى تبدو غريبة تعاقدت الإدارة مع المهاجم التونسي الشاب يوسف العبدلي صاحب الـ 23 ربيعا، وتبدو غرابة الصفقة في عمر اللاعب ومدة التعاقد، حيث أن اللاعب صغير في السن وبالتالي لن يستطيع أن يحمل الفريق على أكتافه وهو الأمر المطلوب حاليا في الأهلي والذي يرغب محبوه بعودته لدوري المحترفين وبالتالي يجب أن تكون تعاقدات الفريق مع لاعبين خبرة يستطيعون انتشال الفريق مع الوضع الراهن.

ومن جهة أخرى لا تبدو أن الصفقة (صفقة استثمار) في اللاعب حيث إن مدة التعاقد مع اللاعب عام واحد فقط وبالتالي حتى لو أبدع اللاعب مع الأهلي لن يستطيع أن يجدد له أو يبيعه بسبب انتهاء عقده. ومن المتوقع أن يكون التعاقد القادم لإدارة الأهلي مع لاعب أجنبي يلعب في خط الدفاع.