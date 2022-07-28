شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا أبو صير ووائل بدوي ينسحبان من انتخابات النادى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ميرنا أبو صير - المرشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية - ووائل بدوي - المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية - منذ قليل باعتذارعن عدم خوضهما الانتخابات المقرر اجراءها في التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وأغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري أبوابها، فى تمام الخامسة مساءً الجمعة الماضية، حيث لم يتقدم لمنصب رئيس مجلس الإدارة سوى كامل أبو علي، والذي من المقرر إعلان فوزه بالتزكية.

من ناحية أخرى، تراجع النادي المصري إلى المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً أخر.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني، هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.