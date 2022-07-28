شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يحقق فضية بطولة العالم لناشئين التايكوندو بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد أحمد فوزى لاعب منتخب التايكوندو المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بتركيا بعد الخسارة فى مباراة النهائي ، و كان فوزى قد تغلب على لاعب تركيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائي .

وكان فوزى قد تأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم بعد الفوز على لاعب قبرص بنتيجة 2/0 ايضا ، ثم الفوز على لاعب بلغاريا فى نصف النهائى بنتيجة 2/1

كما تأهل عبدالرحمن حسين الى ربع نهائى البطولة بعد الفوز على لاعب قبرص بنتيجة 2/0 .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من سليم أحمد، علي أمير، محمد وسام، ماجد سامر، بلال أحمد، عمر الجوهري، معاذ رشدي، مصطفي حسام الدين، عبد الرحمن حسين، محمد فوزي، وعلى مستوى البنات رقية مصطفى، فريدة المهدي، حنين علي، نادين مصطفي، مريم سعيد، حبيبة عميرة، مريم محمود، آمنه أحمد، هنا أحمد، هبه الله أيمن.