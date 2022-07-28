شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر الشركة المتحدة: كل التقدير لتعاوننا الدائم مع الشركة ودورها الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طالع البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت من خلاله إعادة المسئولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشأن.. وإن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد على تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الأندية المصرية والمنتخبات القومية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية.

و عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.