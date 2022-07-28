شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى يتقدم لطلائع الجيش بمرمى فاركو من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن عمرو السيسى لاعب فريق طلائع الجيش من أحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى فاركو في الدقيقة 20 بالشوط الأول من علامة الجزاء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق فاركو بقيادة البرتغالى نانو الميدا كالتالى :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" – بلال جمال – رامي صبري

الوسط: جيفرسون إينكادا – كينجسلي سوكاري – أحمد البحراوي – جابر كامل

الهجوم: شكري نجيب – علي بهيج – أحمد شريف

بينما خاض فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى بتشكيل مكون كالتالى :

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – علي الفيل – محمد أنور – محمد ناصف

الوسط: محمد جابر – عمرو السيسي – مهند لاشين

الهجوم: علي الزاهدي – رجب عمران – ميدو جابر